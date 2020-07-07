Для американцев выпустили методичку против «внутреннего расизма»

https://static.news.ru/photo/695d34ac-c141-11ea-9255-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Тренинг по «предотвращению внутреннего расизма» и «чувства белого превосходства» состоится для белых сотрудников городской администрации Сиэтла.

Об этом сообщила телекомпания «360», со ссылкой на Twitter-аккаунт директора Центра по богатству и бедности и редактор издания City Journal Кристофера Руфо.

Тренеры по многообразию проинформировали белых участников, что «объективность», «индивидуализм», «интеллектуализация» и «комфорт» — всё это остатки внутреннего расового угнетения, — цитирует он методичку для белых.

Более того, противоположные понятия также могут свидетельствовать о расизме. Отмечается, что, если белый сотрудник слишком разговорчив или молчалив, он либо проявляет чувство расового превосходства, либо подавляет агрессию, опять-таки направленную против чёрного меньшинства.

Авторы методички для белых предлагают также размышлять на тему борьбы с расовым неравенством и осознать свою ответственность за это. Кроме того, белым сотрудникам предлагается отказаться от таких «прерогатив белых», как комфорт, гарантированная физическая безопасность, повсеместный контроль, социальный статус, повышения, когда они не вполне заслужены. В конце концов они должны «преодолеть свою белизну».

Отмечается, что в комментариях к постулатам методички многие пользователи заметили, что сам по себе антирасистский тренинг для белых сотрудников в некоторой степени нарушает равенство между сотрудниками разного цвета кожи, поскольку чёрные опять оказались «в стороне».

Как писал NEWS.ru, Twitter готовится сделать социальную сеть ещё более инклюзивной. Следующая цель компании — корректировка потенциально оскорбительных терминов, которые использует инженерное подразделение. Под прицелом оказались такие слова, как master (ведущий), slave (ведомый), whitelist (белый список) и blacklist (чёрный список).