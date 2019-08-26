https://static.news.ru/photo/85e529ae-c8a9-11e9-9b51-fa163e074e61_660.jpg Изабель Толедо Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо умерла на 60-м году жизни. Она скончалась от рака молочной железы.

Как сообщает РИА Новости , Изабель родилась на Кубе. В восьмилетнем возрасте переехала в США. Будучи студенткой, она изучала дизайн в Технологическом институте моды и знаменитой школе дизайна Parsons. Всемирную известность получила после того, как создала лимонно-золотистое платье для супруги экс-президента США. Именно в нём Мишель Обама появилась на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

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