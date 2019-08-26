Работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо умерла на 60-м году жизни. Она скончалась от рака молочной железы.
Как сообщает РИА Новости, Изабель родилась на Кубе. В восьмилетнем возрасте переехала в США. Будучи студенткой, она изучала дизайн в Технологическом институте моды и знаменитой школе дизайна Parsons. Всемирную известность получила после того, как создала лимонно-золотистое платье для супруги экс-президента США. Именно в нём Мишель Обама появилась на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.
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