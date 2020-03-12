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Японская Tokyo Skytree, считающаяся самой высокой телебашней в мире (634 м), временно закрыта для посетителей в связи с коронавирусом.

Возобновление её работы в качестве туристического объекта будет зависеть от ситуации с распространением заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию. В настоящее время в Японии по решению властей закрыты...