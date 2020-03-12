Из-за пандемии коронавируса тематические парки компании The Walt Disney Company в американском штате Калифорния будут закрыты с 14 марта, в штате Флорида и под Парижем — с 15 марта. Как ожидается, работа нескольких Disneyland будет возобновлена к концу месяца.
Корабли компании Disney Cruise Line перестанут осуществлять круизы с 14 марта,
Из-за вспышки COVID-19 были закрыты парки развлечений компании, расположенные в Гонконге, Токио и Шанхае.
Как писал NEWS.ru, у сотрудника ночной бригады технического обслуживания парижского Disneyland нашли коронавирус. Заразившийся не вступал в контакт с посетителями парка, его коллег отправили в карантин.
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