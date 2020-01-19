Директор «410-го завода гражданской авиации» Украины Алексей Попов был вынужден покинуть свою должность после грандиозного скандала. Его уволили за фото в форме российского военного пилота, которое было сделано четыре года назад.
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Фотографироваться в форме российских военных лётчиков во время войны — это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведёт войну против российской агрессии и потерял тысячи жизней своих защитников, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский авиазавод «Антонов» испытывает проблемы с производством самолётов и рискует сорвать выполнение контрактов с зарубежными заказчиками. После введения Киевом санкций против Москвы предприятие остановило сотрудничество с партнёрами из России.
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