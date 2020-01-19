https://static.news.ru/photo/8847cf2c-3a81-11ea-b712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Директор «410-го завода гражданской авиации» Украины Алексей Попов был вынужден покинуть свою должность после грандиозного скандала. Его уволили за фото в форме российского военного пилота, которое было сделано четыре года назад.

Как рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов, бывший директор авиазавода из-за данной фотографии не прошёл проверку СБУ. Снимок был сделан во время посещения Поповым авиасалона МАКС в 2015 году. По мнению Бутусова, поступок Попова вызывает недоумение.

Фотографироваться в форме российских военных лётчиков во время войны — это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведёт войну против российской агрессии и потерял тысячи жизней своих защитников, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский авиазавод «Антонов» испытывает проблемы с производством самолётов и рискует сорвать выполнение контрактов с зарубежными заказчиками. После введения Киевом санкций против Москвы предприятие остановило сотрудничество с партнёрами из России.