https://static.news.ru/photo/2438e25a-bfb5-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор вирусной лаборатории в китайской Ухане, в которой началась вспышка коронавируса, прокомментировал информацию о возможной утечке инфекции. Доктор Юань Жимин заявил, что без его разрешения в здание «не может влететь даже комар», поскольку в учреждении обеспечены все необходимые меры безопасности.

Без разрешения ни один из наших исследователей не может вытащить из лаборатории каплю воды или лист бумаги. Лаборатория работает на платформе биобезопасности, чтобы гарантировать, что исследователи защищены от патогенных микроорганизмов, с которыми они работают, и что патогенные микроорганизмы остаются в лаборатории, — приводит его слова Daily Mail со ссылкой на китайский гостелеканал CGTN.

Уханьский институт вирусологии, в котором хранится более 1500 штаммов смертельных вирусов, стал предметом споров из-за распространения пандемии. Некоторые утверждают, что новый коронавирус, возможно, возник там . Доктор Юань Жимин связал рождение таких теорий, страхам людей, беспомощности и отсутствию информации в результате кризиса здравоохранения.

Директор вирусной лаборатории заверил, что никаких утечек не было. Он подчеркнул, что все исследователи работали безопасно и в соответствии с законами.

Также власти Китая настаивают на том, что ВОЗ не нашла доказательств того, что новый коронавирус был создан человеком. А Ши Чжэнли, эксперт по вирусам летучих мышей (считается, что от этих животных возбудитель передался человеку) и заместитель директора института, сказала в феврале прессе, что «клянётся своей жизнью», что вспышка не связана с лабораторией.

Ране бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав заявил Sky News, что продолжает настаивать на искусственном происхождении коронавируса. В своём мнении он опирается на статью британского учёного, профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Сёренсена. Последний пришёл к выводу, что на неестественное происхождение вируса указывают белки на его поверхности и плохая мутагенность. По мнению Сёренсена, SARS-CoV-2 — совместное изобретение американцев и китайцев, которые уже много лет сотрудничают в исследованиях коронавирусов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 11,4 млн человек по всему миру, более 534 тысяч умерли. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире — выявлено 687 862 инфицированных. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Также в первой десятке стран Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек, писал NEWS.ru.