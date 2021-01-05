Директор по РФ в Совете национальной безопасности США подал в отставку

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В администрации президента США Дональда Трамп продолжаются отставки. В частности, уволился старший директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли.

Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушёл после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали, — сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Ранее сообщалось, что одной из первых заявление об уходе подала руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Позже её примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

6 января в Вашингтоне собрался Конгресс США, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, которые прямо с митинга в его поддержку отправились штурмовать Капитолий. Парламентариев эвакуировали, а протестующих удалось выбить из здания с применением силы. Четверо американцев погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее один из руководителей республиканцев в американском сенате Джон Корнин заявил, что к событиям в Капитолии привели слова Трампа, потерявшего в результате выборов свой пост президента страны. В Вашингтоне было «пробито дно», заявил он.