Микробиолог рассказал, как бороться с разработками биооружия Гинцбург: бороться против биооружия нужно через международные структуры

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Бороться с разработками биологического оружия необходимо с помощью специализированных международных структур заявил NEWS.ru директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что такие организации следят за тем, чтобы в мире не создавалось запрещенные конвенциями биооружие.

Специальные структуры отслеживают даже малейшие намеки на возможное несанкционированное применение патогенных микроорганизмов в неблаговидных целях, которые могут привести к серьезным угрозам для человечества, — говорит Гинцбург.

Эксперт отметил, что Россия и оборонное ведомство страны ведут большую работу в этом направлении из-за возможного использования американских лабораторий на Украине. Он обратил внимание, что исследовательские центры США использовались для скрытной разработки препаратов с патогенными бактериями и вирусами, которые могут вызывать хронические и острые осложнения со здоровьем.

Ранее Москва поддержала принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), который бы проверял страны-участницы на предмет выполнения своих обязательств в рамках договора. Как отметили в МИД РФ, протокол позволил бы снять «раздражители и сомнения». В случае его принятия больше ни у кого бы не возникло вопросов о добросовестном выполнении государствами своих обязательств в рамках конвенции.