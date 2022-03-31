Директор ЦРУ заразился коронавирусом после встречи с Байденом

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, недавно присутствовавший на встрече с президентом страны Джо Байденом, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По стандартам Центров по контролю и профилактике заболеваний их взаимодействие не считается близким контактом, и директор Бернс поделился новостями о положительном результате теста из чрезмерной транспарентности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью привитый Бернс встретился с президентом накануне, оба соблюдали правила социальной дистанции. Сообщается, что директор ЦРУ продолжит выполнять свою работу, но уже из дома.

Бернсу 65 лет. Пост директора ЦРУ CША он занимает с марта 2021 года. До этого Бернс десять лет был первым заместителем государственного секретаря США, три года – заместителем госcекретаря. В 2005-2008 гг. Уильям Бернс был послом США в Роcсийской Федерации.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом. Чиновник вместе с супругой немедленно ушли на домашний карантин. Кроме того, в известность поставили всех, кто был в тесном контакте с заболевшими.