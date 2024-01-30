Директор ЦРУ рассказал, каким будет 2024 год для Украины Директор ЦРУ: 2024 год станет для Украины испытанием на выносливость

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

2024 год станет тяжелым испытанием на выносливость для Украины, предположил в статье для Foreign Affairs директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, «ключ к успеху» заключается в сохранении западной помощи Киеву, которая укрепит позиции Украины, если «появится возможность для серьезных переговоров».

Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя для Украины испытанием на выносливость, — сообщил Бернс.

Бывший директор ЦРУ заявил, что помощь Украине составляет менее 5% оборонного бюджета США. В то же время, по его мнению, помощь Украине принесет Соединенным Штатам геополитические преимущества, в выигрыше окажется и оборонная промышленность.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание производства вооружений для восполнения собственных запасов и поставок Украине. Стороны отметили необходимость сохранения поддержки Киева со стороны Альянса.

До этого Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — это не благотворительность, а инвестиции стран НАТО в собственную безопасность. Он также назвал военную помощь Киеву «путем к миру». В свою очередь, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США начали осознавать последствия прекращения поставок вооружений Украине, которое может отразиться на репутации Вашингтона в мире.