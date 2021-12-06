Директор ЦРУ обвинил Путина в «аппетите к риску» на Украине

У российского президента Владимира Путина «аппетит к риску» в контексте Украины, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. По мнению главы американской разведки, на это нужно ответить действиями по сдерживанию, и возможностью дипломатии. Об этом сообщает Bloomberg.

Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента Путина в вопросе Украины, — заявил Бернс.

Бернс озвучил своё мнение на фоне предстоящей беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Известно, что защищённая линия будет впервые использована президентами России и США. Основной темой разговора станет конфликт на Украине возможные пути решения.

Вашингтон продолжает выражать свою обеспокоенность из-за якобы большого накопления российских войск у границ с Украиной. При этом данные американской разведки стали причиной насмешек со стороны пользователей сети, когда место дислокации военных РФ в смоленской области выдавалось за территорию, граничащую с Украиной.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, Россия обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Он добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране.

Он рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани, магазины были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.