Директор ЦРУ начнет в Киеве менять формулу власти

Фото: isd.georgetown.edu

Уильям Бернс

По предварительной информации, в Киеве сегодня ждут директора ЦРУ Уильяма Бернса. Такие визиты особенно не афишируют, но, видимо, в нынешней ситуации очередним контактам главного разведчика, а в прошлом дипломата, с разными фигурами киевской власти придается особое значение. И все понимают, почему.

Главный куратор Киева

Надо сказать, что Бернсу было непросто найти время для такой поездки, поскольку в последние недели он был полностью поглощен возникшими проблемами на Ближнем Востоке, ключевом для американцев регионе. Однако обстоятельства, видимо, не оставили Бернсу выбора. И он был вынужден срочно прибыть к своим подопечным на берега Днепра.

Считается, что в подковерной борьбе американцев и британцев за влияние на нынешнюю украинскую власть у Лондона и Вашингтона есть свои доверенные фавориты. Так, предполагается, что у Владимира Зеленского и его правой руки Андрея Ермака давно в карманах английские паспорта. А вот главком Валерий Залужный и шеф Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданцев контролируются американцами.

Между тем в последние дни подопечные коллективного Запада перестали скрывать свои расхождения во взглядах и не стесняются выносить сор из избы. Ситуация осложняется тем обстоятельством, что Зеленский вопреки настойчивым американским рекомендациям хочет отменить президентские выборы. А потому уже в марте может оказаться абсолютно нелегитимным правителем.

Бернс как рефери

Сейчас многие рассматривают Залужного в качестве возможного победителя будущих выборов (если они вообще состоятся). Именно он следовал указаниям военных советников из США и призывал не цепляться за Бахмут и не терять элитные бригады. А теперь выступает против форсирования Днепра и кровавого сопротивления в Авдеевке, на чем настаивает Зеленский.

Фото: МО Украины Валерий Залужный

Так что директору ЦРУ предстоит развести украинских деятелей, входящих во все более жесткий клинч, и принудить к публичной демонстрации взаимопонимания.

Между тем именно ЦРУ, а не Пентагон с определенного момента отвечает за ситуацию на Украине. Поэтому именно Уильям Берн и отправляется решать проблемы в украинских верхах. И, видимо, в его компетенции обрисовать всем сторонам американский взгляд на дальнейшие перспективы конфликта, возможность временного компромисса, замораживания военных действий и, как следствие, начало переговоров с Россией.

Тут важна одна деталь. Джо Байден действительно во многом связал свое политическое будущее с войной на Украине. Но это не значит, что Киев может пытаться его шантажировать и демонстрировать неуправляемость. Так что последствия визита Бернса на берега Днепра могут проявиться довольно быстро

А за Бернсом поспешит Макрон

Утверждают, что прилет Бернса начнет новый этап высоких визитов в Киев. Причем не представительских персон уровня фон дер Ляйен, а политиков, принимающих решения. Эстафету якобы подхватит Эммануэль Макрон, а потом и ряд его коллег.

С одной стороны, такой дипломатический прилив должен будет показать, что, несмотря на усталость и нарастающие экономические проблемы, Запад не бросит Украину на произвол судьбы. С другой — Зеленский может услышать много для себя неприятного. Особенно в плане попыток как-то давить на покровителей и навязывать им собственных пожеланий.

Но можно предположить, что для коллективного Запада пришло время принять окончательное решение по формуле власти в Киеве.

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