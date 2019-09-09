https://static.news.ru/photo/1936a408-d2e1-11e9-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дипломаты посольства России в Киеве обратили внимание на заявления американского посольства на Украине с призывами и назидательными рекомендациями в адрес Москвы по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, выполнения Минских договорённостей и освобождения заключённых.

Сотрудники дипмиссии отметили, что конфронтационный тон и наклеивание ярлыков не помогут привести к конструктивному результату и решению стоящих в повестке дня проблем.

Если же американские коллеги добиваются нагнетания остроты в переговорном процессе, то они, без сомнения, находятся на правильном пути. Впрочем, поздравлять мы их с этим не будем, — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что российская сторона не нуждается в понуканиях и подсказках Вашингтона, «тем более когда они формулируются в уничижительном и безапелляционном ключе».

Ранее News.ru писал, что посольство США в Москве позитивно оценило состоявшийся 7 сентября обмен задержанными лицами между Россией и Украиной.