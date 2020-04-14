Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани

https://static.news.ru/photo/e5ecfdb6-7e68-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: laboratory/Global Look Press

Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.

Об этом сообщила газета The Washington Post. По её данным, в январе 2018 года посольство США в Пекине направило своих специалистов в институт вирусологии в Ухани. Сотрудники посольства посещали его несколько раз.

После того, что американские дипломаты узнали во время своих визитов, это настолько их обеспокоило, что они направили в Вашингтон две дипломатические депеши, — отмечает издание.

В документах было сказано, что безопасность и управление в лаборатории института вирусологии вызывают беспокойство. Как минимум там не хватало специалистов с достаточным уровнем знаний, которые могли бы работать со столь высокой степенью угрозы заражения. Сотрудники посольства предлагали уделить исследовательскому учреждению больше внимания и усилить его поддержку со стороны Вашингтона.

Одна из этих депеш попала в распоряжение обозревателя WP Джоша Рогина. В документе было сказано,что китайские специалисты работают над коронавирусом у летучих мышей, а его потенциальная передача человеку вызывает угрозу новой пандемии.

Сейчас у учёных нет доказательств того, что коронавирусная инфекция была создана искусственно, при этом они считают, что человек заразился COVID-19 от летучих мышей, пояснил автор статьи.

При этом научный сотрудник Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цян предполагает, что в принципе вирус мог быть разработан в китайской лаборатории.

В заявлении дипломатов сказано, что уже давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований этой лаборатории, если они не были должным образом защищены и проведены, — пояснил Сяо Цян.

После того как Штаты охватила пандемия коронавируса, в администрации снова вернулись к этим депешам, так как официальные лица тоже обсуждали вероятность возникновения COVID-19 именно в КНР.

В Америке сейчас наибольшее число заболевших — 587 тыс. человек. В мире коронавирусом заболели 1,94 млн человек, 120,9 тыс. человек стали жертвами пандемии.

Как писал NEWS.ru, ранее The New York Times обвинила президента РФ Владимира Путина в эпидемиях смертельных болезней.