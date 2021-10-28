Дипломаты раскрыли подробности экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США
Сергей Попов
Сергей Попов
10:41, 29 октября 2021
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Южной Кореи сообщили посольству России в Сеуле о задержании гражданина РФ Владимира Дунаева по запросу США. До его экстрадиции дипломаты поддерживали с ним контакт. Об этом сотрудники дипмиссии рассказали РИА Новости.
В период пребывания подозреваемого в СИЗО <...> консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали <...> консульское содействие, — цитирует агентство одного из них.
Дунаева задержали 25 мая. Позднее окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство США о выдаче россиянина. В Штаты его экстрадировали 15 октября.
Собеседник агентства добавил, что дальнейшее содействие гражданину России будет оказываться на территории США.
Ранее о выдаче Южной Кореей Дунаева сообщил Минюст США. Россиянина обвиняют в создании программы для вымогательства, заразившей миллионы компьютеров в Штатах и по всему миру. Ему грозит лишение свободы на срок до 60 лет. По версии следствия, Дунаев действовал в составе преступной группы, большинство участников которой пока остаются на свободе.