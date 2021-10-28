Дипломаты раскрыли подробности экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США

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Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на выборах главы государства. После подсчёта всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов. Об этом на заседании ЦИК сообщил председатель Зайниддин Низамходжаев, которого цитирует РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, — сказал Низамходжаев. Для победы на выборах необходимо было набрать более 50% голосов избирателей....