Дипломаты посчитали, что санкции загоняют отношения РФ и США в тупик

Новые санкции, введённые США в отношении российских физических лиц, продолжают загонять двусторонние отношения в ещё более глухой тупик. Такое мнение высказали в посольстве РФ в Вашингтоне. Комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в ещё более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами, — сказано в заявлении дипмиссии.

Дипломаты также отметили, что «подобные выпады» не останутся без ответа Москвы.

Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции в отношении 15 физических лиц в России и Белоруссии. В санкционные списки попали в том числе представители российского военного руководства, включая нескольких заместителей министра обороны России, а также главы ФСВТС и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.

В свою очередь, российские власти ввели персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена и ряда высокопоставленных американских чиновников. С 15 марта им запрещён въезд в РФ. В список наряду с Байденом попали его сын Хантер, госсекретарь США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс, помощник президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан, экс-кандидат в президенты США и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ряд других лиц.