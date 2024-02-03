Дипломаты из стран НАТО пытались проникнуть в город особого назначения РФ Mash: иностранные дипломаты пытались въехать в Северодвинск под видом влюбленных

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленных намеревались проникнуть в новогоднюю ночь в Северодвинск — город особого военного назначения в Архангельской области, сообщает Telegram-канал Mash. 31 декабря португалец Мартинес Да Силва и француженка Кассиопе Вьен приехали на такси из Архангельска. Сотрудники ДПС остановили иностранцев на въезде в Северодвинск, чтобы проверить документы.

По информации Mash, в «стратегический город» можно попасть только по разрешению ФСБ. У иностранцев его не было. Португалец и француженка заявили, что не знали о необходимости получения особого разрешения. Они отметили, отвечая на вопрос сотрудников ДПС о цели визита, что хотели посмотреть северное сияние.

По данным Mash, француженка получила образование в области экономики, политики и общества (IMESS) со специализацией по Центральной и Восточной Европе и России. Она училась в Москве. Помимо русского, женщина знает еще пять языков и владеет приемами карате.

Федеральная служба безопасности ранее задержала в Херсонской области женщину, завербованную СБУ. По данным спецслужбы, женщина с 2022 года собирала и передавала информацию о военных объектах и властях РФ.

В июне 2022 года гражданка России была завербована в Николаеве сотрудниками украинских спецслужб, после чего прибыла в Херсон. Она отрабатывала задания по предоставлению сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, а также о последствиях ракетных обстрелов на территории области, контролируемой ВС РФ.