Дипломат заявил о планах США столкнуть Россию и Польшу в боевых действиях Дипломат Ищенко заявил о планах США столкнуть Россию и Польшу в боевых действиях

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global look Press

США пытаются «затолкнуть» поляков на украинскую территорию, чтобы столкнуть Россию и Польшу в боевых действиях, рассказал ИА SM.News политолог и дипломат Ростислав Ищенко. Он отметил, что в теории польские войска могли бы легко появиться на Западной Украине — с целью защиты польского населения. Также эксперт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обращался к США с просьбой о военной поддержке в Правобережье. По словам Ищенко, Польша должна была занять Голицын и Волынь для предотвращения вторжения из Белоруссии, чтобы ВСУ могли перебросить силы на линию соприкосновения.

Зеленский официально обращается к США за помощью для ввода на Правобережье. Когда он обращался к полякам и говорил о Голицыне. Предполагалось, что полякам отойду Голицын и Волынь под вторжение из Белоруссии, а Зеленский сможет перебросить войска на фронт. Американцы официально затолкнут поляков на украинскую территорию, — считает Ищенко.

Политолог считает, что если США смогут «затолкнуть» польские войска на Украину, они смогут продвинуть их и дальше для вступления в открытый конфликт с Россией.

Политолог Николай Межевич ранее сообщил, что аннексия Польшей территорий Западной Украины обсуждается уже несколько месяцев. По его словам, Варшава имеет объективный интерес к Львовской области, но она не начнет аннексию без разрешения Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина. При этом степень одобрения подобных планов со стороны США и европейских стран пока неясна, уточнил эксперт.