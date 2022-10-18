Дипломат рассказал о последствиях для США, если Украина прекратит конфликт Посол Станиславов: если Украина прекратит воевать, будет закончен одноименный проект США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Если Украина прекратит воевать, конец придет не Киеву, а одноименному проекту США, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, слова которого цитирует РИА Новости. Так он прокомментировал заявление посла США в Будапеште Дэвида Прессмана о «скором конце Украины» в случае окончания боевых действий.

Могу успокоить господина посла: в этом случае (если Украина прекратит конфликт. — NEWS.ru) конец придет не Украине, а американскому проекту под таким названием, — сказал Станиславов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае продолжения неконтролируемой эскалации конфликта на территории Украины Россия будет готова принять ответные меры. Он подчеркнул, что они могут иметь ассиметричный характер. В связи с этим он выразил надежду, что провокации со стороны стран — членов НАТО, и конкретно США, прекратятся.

Ранее Рябков заявил, что открытое боестолкновение с Соединенными Штатами и странами НАТО не в интересах Кремля. Несмотря на это, по его словам, администрация президента США Джо Байдена должна понимать последствия в случае эскалации конфликта на Украине. Дипломат считает, что в настоящий момент отношения между Россией и Штатами находятся на «околонулевом» уровне, однако РФ не планирует устраивать прямых конфронтаций.