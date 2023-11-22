Дипломат рассказал, как долго Европа будет считать Россию врагом Дипломат Грушко: НАТО не позволяет Европе вести дела с Россией «как обычно»

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Страны НАТО отказываются от диалога с Россией, что делает невозможным для Европы ведение дел с Россией «как обычно», рассказал в беседе с KP.RU заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, ключевую роль в поддержании напряженности играют США.

Агрессивно-конфронтационные действия НАТО в отношении нашей страны сделали невозможным продолжение «бизнеса как обычно». <...> Альянс не захотел встраиваться в коллективные усилия по обеспечению глобальной и европейской безопасности. США поняли, что это ослабляет его роль и, следовательно, ограничивает возможности Вашингтона манипулировать союзниками, — пояснил дипломат.

Он напомнил, что ради увеличения военных ассигнований в НАТО идеологически «продают» общественности концепцию «восточной угрозы». Из России усиленными темпами создали образ вынашивающего агрессивные планы врага, которого можно остановить только демонстрацией силы. Под прикрытием этой идеологии США методично разрушили основы европейской коллективной безопасности, в том числе фактически остановив действие договоров ДРСМД, ДОН, ДОВСЕ и ряда других. А Украину превратили в анти-Россию, используя ее в качестве инструмента гибридной войны против РФ с целью нанести нашей стране «стратегическое поражение».

Согласно стратегической концепции Альянса, Россия является для НАТО «наиболее значительной и прямой угрозой», продолжил эксперт. Он подчеркнул, что под этот документ выстраивается процесс военного планирования, который еще жестче загонит Европу в зависимость от США.

Когда западноевропейцы или их часть осознает, что этот путь тупиковый, — вопрос открытый. Но <...> агрессивное поведение в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн заявил, что трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО в конфликт «на новом уровне». По его мнению, это потребуется для того, чтобы Киев избежал поражения.