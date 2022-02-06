Дипломат объяснил, почему Индия стала главным покупателем оружия у России

Россия предложила Индии уникальные условия закупок оружия, что позволило выйти на общий объём заказов в $14 млрд, рассказал РБК назначенный посол в Индии Денис Алипов. На Индию приходится четверть всех продаж российского вооружения за границу. В конце прошлого года между странами было подписано соглашение о военном сотрудничестве до 2030 года.

Планы большие, но рынок уже давно очень конкурентный. Он был таким, когда ещё действовала схема купли-продажи вооружений, и сейчас такой, когда индийцы переориентируют своих партнёров на передачу технологий. Мы предлагаем индийцам, пожалуй, лучшие условия, поэтому с нами сложно конкурировать, — отметил дипломат.

Как рассказал Алипов, во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре прошлого года страны подписали межправительственное соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год. Оно включает не только поставку, но и разработку вооружений и военной техники.

Дипломат также выразил уверенность, что Индия всё же закупит российские зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу американских санкций, так как Нью-Дели, по его словам, проводит независимую внешнюю политику.

Среди совместных проектов Алипов выделил производство ракет BrahMos и готовящийся запуск производства автоматов Калашникова.

Как сообщалось ранее, в феврале индийские вооружённые силы планируют завершить развёртывание российских ракетных комплексов C-400 «Триумф» в штате Пенджаб. Россия и Индия подписали контракт на поставку ракетных комплексов С-400 ещё в октябре 2018 года. Как сообщается, пять полковых комплектов систем обойдутся Индии в $5,43 млрд.