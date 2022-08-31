Дипломат прокомментировал призыв США вложиться в восстановление Афганистана Дипломат Бакланов: США дестабилизирует мировую обстановку призывами помочь Афганистану

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Кабул, Афганистан

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва, а вместе с ней и Пекин должны вложить деньги в восстановление разрушенной экономики Афганистана, сообщает «Царьград». Заместитель совета Ассоциаций российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что такие заявления имеют целью дестабилизацию международных отношений, он также напомнил, что немалая доля важных для Афганистана промышленных предприятий была построена при содействии СССР.

С экономической точки зрения, процентов 40 предприятий, которые наиболее важны для экономики Афганистана, были построены при техсодействии СССР с конца 50-х годов, — рассказал дипломат.

По его словам, строительство продолжалось даже после начала операции советских войск в Афганистане. Эксперт считает, что экономическая структура страны, созданная при поддержке СССР, была разрушена в том числе во время американского пребывания и американских операций.

Бакланов считает, что данный вопрос — один из множества других, по которым позиции США и России не будут соотноситься. Эта ситуация показывает неспособность международного сообщества прийти к соглашению в важных моментах, считает эксперт.

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup, половина американцев убеждены, что ввод войск США в Афганистан в октябре 2001 года был ошибкой. Такого мнения придерживаются 50% респондентов впервые с ноября 2001 года. Подержали же отправку войск 46% опрошенных.