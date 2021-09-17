Дипломат призвал Евросоюз поучиться проведению выборов у России

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал европейские страны поучиться проведению всеобщих масштабных выборов у россиян. По его словам, российская сторона применяет неиспользуемые в Европе технологии. Его слова приводит ТАСС.

Как отмечает дипломат, за последние годы Центризбирком добился изменений в части транспарентности выборов, использования технических средств при голосовании и наблюдения за ходом выборов.

Если посмотреть, как проходят выборы в сам Европарламент, — это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина. Впрочем, они организуются в каждой стране по отдельности, никакого общеевропейского избиркома не существует, — отметил Чижов.

Ранее Чижов рассказал, что доклад Европарламента по отношениям с Россией — классический образец вмешательства во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что Европа вмешивается и в избирательный процесс, и в политическую жизнь России. А доклад представили именно во время выборов в Госдуму, так как найдутся недовольные их проведением организации. При этом, по словам Чижова, выборы в странах ЕС — «странная и довольно унылая картина», государствам есть чему поучиться у России.