Дипломат предупредил россиян в Индии о грозящей им тюрьме из-за виз

https://static.news.ru/photo/532b3d3e-a4ec-11eb-8a72-96000091f725_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России, которые в настоящее время находятся в Индии, грозит тюремный срок, если власти страны отменят существующий порядок продления виз. Это может произойти в любой момент, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ старшего советника Андрея Фёдорова.

Он пояснил , что власти Индии прошлым летом издали распоряжение, согласно которому визы с истекающим сроком действия после 30 июня 2020 года подлежат продлению на 30 календарных дней до возобновления регулярного международного авиасообщения.

Если его действие будет прекращено, то находящиеся в стране иностранцы станут нарушителями визового режима. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет и депортация.

Ранее стало известно, что власти Индии продлили запрет на пассажирское авиасообщение с другими странами до конца апреля.

Как сообщалось, россиянка рассказала об изменившемся отношении индусов к туристам в связи с пандемией коронавируса. По её словам, местные жители паникуют из-за боязни заражения и подвергают иностранцев травле. В частности, их могут выгнать из гостиницы в любой момент, в том числе ночью.