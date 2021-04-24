Дипломат предупредил россиян в Индии о грозящей им тюрьме из-за виз

Гражданам России, которые в настоящее время находятся в Индии, грозит тюремный срок, если власти страны отменят существующий порядок продления виз. Это может произойти в любой момент, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ старшего советника Андрея Фёдорова.
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Если его действие будет прекращено, то находящиеся в стране иностранцы станут нарушителями визового режима. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет и депортация.
Ранее стало известно, что власти Индии продлили запрет на пассажирское авиасообщение с другими странами до конца апреля.
Как сообщалось, россиянка рассказала об изменившемся отношении индусов к туристам в связи с пандемией коронавируса. По её словам, местные жители паникуют из-за боязни заражения и подвергают иностранцев травле. В частности, их могут выгнать из гостиницы в любой момент, в том числе ночью.