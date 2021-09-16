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Дипломат предположил, как рост цен на газ повлияет на «Северный поток — 2»

21:57, 16 сентября 2021
Дипломат предположил, как рост цен на газ повлияет на «Северный поток — 2» Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Рост мировых цен на газ может положительно повлиять на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По словам Чижова, рост цен повлияет не на сам проект, а на те бюрократические процедуры, через которые необходимо пройти для регистрации газопровода.

Надеюсь, <...> они будут ускорены. Хотя, как вы понимаете, в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля», — сказал Чижов.

Ранее Владимир Чижов оценил шансы Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС. Постпред РФ назвал эти шансы сомнительными.

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