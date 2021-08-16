Дипломат предположил, что США и «Талибан» могут стать лучшими друзьями

В ближайшее время США начнут сотрудничать с «Талибаном» (террористическая организация, запрещённая в России) и уже через год могут оказаться на пути к большой дружбе. Такое предположение высказал в интервью РИА Новости экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

По словам Форда, объединение с бывшими сторонниками террора «не будет выглядеть хорошо» и Штатам потребуется несколько месяцев, чтобы «преодолеть этот неловкий поворот».

Однако поспешности прибавят изыскания России, которая примечательно не закрыла посольство, культивируя улучшение отношений с «Талибаном», — отметил дипломат.

По его мнению, нет существенных препятствий для того, чтобы уже к середине 2022 года мир лицезрел, как США и «Талибан» не только нормализуют отношения, но оказываются на пути к тому, чтобы «стать лучшими друзьями».

Форд подчёркивает, что кроме терактов 11 сентября 2001 года, у США в остальном мало причин считать талибов врагами, но имеется масса аргументов за то, чтобы существовать совместно.

Суннитская идеология «Талибана» не отличается от той, что исповедуют союзнические Саудовская Аравия и Катар, хотя у правителей Персидского залива и лучше парикмахеры и портные. Талибы ненавидят шиитов и Иран. Ненавидят Россию. Что тут может не нравиться? — сказал дипломат.

По мнению Форда, история показывает, что США вполне способны заключить «сделку с дьяволом» и начать взаимодействовать с талибами.

Главным на общей повестке США и нового правительства Афганистана будет альянс против Ирана, считает Форд. Ещё одна задача Штатов — подрыв подходов России на южном направлении, что также диктует необходимость кооперации с новым руководством Афганистана.

Ранее талибы пообещали не наказывать тех, кто сотрудничал с американцами.