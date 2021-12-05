Дипломат посоветовал Киеву строить отношения с НАТО, как Финляндия

Украина должна строить свои отношения с НАТО так, как это делает Финляндия, которая не входит в Альянс, хотя является членом Евросоюза, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Такая перспектива выглядит выгодной для Киева, отметил он в беседе с Handelsblatt.

Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО, — подчеркнул Ишингер.

Свою позицию он пояснил тем, что Россия опасается намерений США сделать Украину членом НАТО. Для Москвы это является красной чертой. Однако говорить о том, что Киев никогда не примут в Альянс, тоже нельзя, считает Ишингер.

В якобы «предстоящее вторжение России на Украину» дипломат не верит. Он уверен, что новому правительству Германии лучше бы способствовать развитию диалога между ЕС и НАТО с одной стороны и Москвой — с другой.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» останавливать уже поздно, заявил Вольфганг Ишингер. При этом для Берлина проект остаётся головной болью, когда речь идёт об отношениях и с Киевом, и с Вашингтоном, отметил он. По его словам, Берлин не должен ставить себя в зависимость от американской внутренней политики.