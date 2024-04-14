Дипломат Полянский оценил ситуацию на Ближнем Востоке Полянский заявил о появлении нового острейшего ближневосточного кризиса

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил в своем Telegram-канале дату проведения заседания Совета Безопасности ООН по поводу нападения Ирана на Израиль — 14 апреля. Он добавил, что организация одновременно распространила два письма, от властей Израиля и Ирана. По мнению дипломата, мир получил новый острейший кризис на Ближнем Востоке.

В первом письме Тель-Авив обвиняет Тегеран в нарушении Устава ООН. Полянский подметил, что в документе, ожидаемо, нет ни слова про атаку на посольство Ирана в Дамаске. Во втором письме выражена позиция Ирана, нанесшего «удар возмездия» в соответствии со своим правом на самооборону. Впрочем Тегеран предупредил Тель-Авив, что «мощно и решительно» ответит на попытку отомстить.

В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия, — резюмировал дипломат.

Постоянное представительство Мальты при ООН, которое в апреле будет выполнять функции председателя организации, сообщило, что заседание Совета Безопасности по поводу нападения Ирана на Израиль запланировано на 14 апреля в 16:00 (23:00 мск). Обсуждение этого вопроса ранее запросил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан. В Белом доме заявили, что на эту же дату намечено заседание стран — членов G7. Собравшиеся постараются скоординировать согласованный дипломатический ответ на «дерзкое нападение Ирана».