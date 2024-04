Дипломат оценил роль России в разрешении ирано-израильского конфликта Дипломат Карпович: Россия сможет помочь Израилю и Ирану найти взвешенное решение

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Россия с учетом ее огромного дипломатического опыта урегулирования на Ближнем Востоке сможет помочь Израилю и Ирану найти взвешенное решение ситуации, предположил в беседе с ТАСС проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, СССР был очень серьезным игроком на Ближнем Востоке, и при его содействии и сотрудничестве с другими странами решалось много проблемных вопросов.

У России огромный опыт урегулирования проблем в регионе, российская сторона является хорошим посредником в разрешении конфликтов. Уверен, что при активной позиции России, при учете ее дипломатического опыта удастся помочь обеим сторонам найти взвешенное решение, — подчеркнул Карпович.

По его мнению, сложившаяся ситуация является закономерным результатом американской политики на Ближнем Востоке, когда США присвоили себе право урегулирования всех проблемных вопросов в регионе. Проректор отметил, что страны коллективного Запада сразу осудили Иран, тогда как государства мирового большинства демонстрируют более взвешенную оценку. Россия же, в свою очередь, намерена призывать в ООН стороны к мирному урегулированию и воздержанию от дальнейшей эскалации.

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами, в свою очередь, назвал операцию Ирана более успешной, чем предполагалось. Ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы противоракетной обороны, рассказал он.