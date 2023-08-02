Дипломат объяснил, зачем Эрдогану встречаться с Путиным Дипломат Корчмарь назвал Украину и зерновую сделку темами встречи Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему надеется занять место посредника в переговорах России и Украины, поэтому тема конфликта Москвы и Киева скорее всего станет основной в повестке визита Владимира Путина в Анкару, рассказал в беседе с «Радио 1» Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке, дипломатический советник первого ранга Василий Корчмарь. По его мнению, в ходе встречи главы государств также могут обсудить темы зерновой сделки и строительства АЭС «Аккую».

После зерновой сделки и после отказа Путина разговаривать с Эрдоганом по этому вопросу Турции нужно как-то себя показать. Она должна доказать, что заинтересована во всех этих украинских событиях. И, в частичности, если будет назревать какой-то переговорный процесс, Турция стремится стать посредником. А как показывает практика, в какой регион Турция приходит посредником, там она остается навсегда в этом качестве, — заметил дипломат.

Как сообщает издание, о личном визите в Анкару президент РФ договорился с турецким коллегой в ходе телефонных переговоров. При этом, по словам Корчмаря, Турция со своей стороны должна гарантировать российскому лидеру безопасность.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что у Путина и Эрдогана есть много тем для разговора, как экономических, так и политических. В частности, обязательно будет поднят вопрос о передаче «азовцев» ( полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Украине вопреки договоренностям.