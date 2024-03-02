Лавров указал на нелогичность в действиях Армении Лавров: Армения хочет выстраивать отношения с врагами своих друзей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Руководство Армении сейчас предпочитает выстраивать внешнеполитические отношения в русле сотрудничества не с соседями, а с теми государствами, которые выступают против союзников Еревана, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Sputnik Armenia. Российский дипломат также отметил, что в Москве ждут окончательной позиции республики по вопросу членства в ОДКБ.

В Армении почему-то считают, что нужно выстраивать жизнь не в сотрудничестве с ближайшими соседями, а с теми, кто выступает против твоих друзей, — заявил Лавров.

По словам министра, власти Армении выбрали в партнеры государства, которые находятся вне региона и настаивающие на том, чтобы Ереван порвал все связи с Москвой. По словам Лаврова, он не может подтвердить сообщения о том, что в Армении рассматривают вопрос об отказе от соглашения о присутствии российских пограничников на территории аэропорта «Звартноц», расположенного в Ереване. Однако он отметил, что такая позиция является логичным продолжением заявлений, прозвучавших от властей республики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Россия ждет от Армении решения относительно статуса республики в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Еревану пора уже определиться и огласить свою позицию.