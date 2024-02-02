Дипломат обвинил ОБСЕ в покрывании преступлений Украины против россиян Волгарев: руководство ОБСЕ покрывает преступления Киева против населения РФ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) молчит о преступлениях Вооруженных сил Украины в отношении российского гражданского населения из-за курса своего руководства на покрывание действий Киева, заявил заместитель постоянного представителя РФ при объединении Александр Волгарев, комментируя отсутствие реакции на обстрелы Белгорода, Донецка и Горловки. По его словам, такие подходы наблюдались как в 2022 году, так и в предшествовавшие ему восемь лет конфликта в Донбассе.

Вызывает абсолютное недоумение то, что руководство ОБСЕ взяло курс на полное игнорирование этих гражданских жертв, словно их не существует в принципе. Списать все это на случайность или неосведомленность уже никак нельзя. Это позорное молчание, бросающее тень на авторитет всей ОБСЕ, и, по сути, линия на укрывательство преступлений киевского режима и солидаризацию с ними, — сказал Волгарев.

Днем 1 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. Под отключение попали абоненты нескольких улиц. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого украинская армия атаковала село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Гладков указал, что для нанесения удара применялись дроны-камикадзе. В результате атаки пострадавших нет, однако был поврежден местный мемориал. В частном домовладении выбиты окна, также повреждены линии газо- и электроснабжения.