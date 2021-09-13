Дипломат назвал суть реакции Японии на инцидент с Ан-26

Токио невыгодно поддерживать версию с нарушением японских границ российским самолётом Ан-26. Это не способствует дружескому диалогу между странами, ведь до сих пор не закрыт вопрос по Курилам. Об этом изданию «Политика Сегодня» рассказал доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Переговоры по Курилам намного важнее инцидента с Ан-26. Для Японии это архиважный вопрос, вопрос принципиальный. Нарушение границ самолётом решается несколькими нотами протеста или предупреждениями, это никаких серьёзных последствий за собой не несёт, — отметил эксперт.

Сегодня диалог между двумя странами далёк от идеального. Так, президент России Владимир Путин своими рассуждениями по поводу Курил снова задел японцев за живое. Поэтому вопрос с самолётом быстро забудется, считает дипломат.

Ранее стало известно, что российский самолёт нарушил воздушное пространство Японии. Это произошло у острова Хоккайдо на севере страны. Российский гражданский самолёт Ан-26 якобы вторгся в воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко примерно в 09:37 и примерно в 15:58. Токио по дипломатическим каналам призвал Москву к недопущению повторения подобного инцидента.