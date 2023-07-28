Дипломат из Гвинеи отказался продать рубашку с лицом Путина даже за $1 млн

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба

Дипломат из Гвинеи, который появился на саммите «Россия — Африка» в рубашке с лицом президента РФ Владимира Путина, заявил корреспонденту RT Константину Придыбайло, что не продаст ее и за $1 млн. Кроме того, дипломат рассказал, что он с бабушкой часто смотрел на российского лидера по телевизору.

[Еще когда Путин был премьер-министром России] никто его не знал, но бабушка мне сказала: этот человек будет хорошим президентом. И это правильно, он самый лучший, самый надежный президент, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что гвинейский дипломат, живущий, по его словам, в России уже 35 лет, пришел на форум «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге в футболке с портретом Путина. Он рассказал, что за нее пришлось побороться: одна женщина хотела ее купить, а у дипломата не работала карта, поэтому он сидел и ждал, пока дочка переведет деньги.

До этого народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов заявил ранее, что картины Путина должны стоить миллионы долларов. По его словам, российский лидер — самый известный президент в мире. Так художник оценил рисунок, который Путин оставил на интерактивном экране российского производителя NexTouch.