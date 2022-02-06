Дипломат ФРГ допустил участие Путина в Мюнхенской конференции офлайн

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин примет в ней участие в режиме онлайн. По его словам, глава РФ отклонил приглашение очно присутствовать на мероприятии, но не исключено, что он обратится к участникам «виртуально».

Я не хочу ни в коем случае изолировать Россию, — заявил Ишингер агентству DPA.

Он подчеркнул, что в конференции примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, украинский лидер Владимир Зеленский и другие высокопоставленные политики.

Как ожидается, в мероприятии будут участвовать около 35 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров, в том числе глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Мюнхенская конференция пройдёт 18–20 февраля в отеле «Баварский двор». Из-за распространения коронавируса в мире она будет проводиться в гибридном режиме — очно будут присутствовать не более 600 гостей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Самым запоминающимся остаётся визит российского лидера в Мюнхен в 2007 году. Тогда в своей речи он подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.