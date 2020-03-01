Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная армия Сирии заняла окраины города Саракин, находящегося на пересечении двух стратегически важных шоссе Алеппо — Дамаск и Латакия — Алеппо. Она обстреливает протурецкие войска, которые контролируют город.

По информации сирийского телеканала «Аль-Маядин», заняты почти все пригородные посёлки. Армия президента Башара Асада впервые заняла город в начале февраля и отступила ближе к марту, чтобы перегруппироваться. Командование поставило перед...