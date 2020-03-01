Россия готовит ограничения для турецких медиа на фоне ситуации с журналистами агентства Sputnik. На фоне обострения отношений двух стран в Турции начали давить на сотрудников российского СМИ.
Ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник в дипведомстве.
Дипломат не уточнил, о каком ответе России идёт речь.
Как писал NEWS.ru, главреда и нескольких журналистов турецкого Sputnik задержали в Стамбуле, в офисе агентства начались обыски, на квартиры журналистов напали националисты. Позже сотрудников агентства отпустили без предъявления обвинений.
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