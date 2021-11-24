Dior пришлось извиняться за разозлившее китайцев фото

Французский дом моды Christian Dior принёс свои официальные извинения из-за скандальной фотографии китаянки на своей выставке Lady Dior в Шанхае. Китайские пользователи социальных сетей обвинили Dior в неуважительном отношении к их культуре, сообщает South China Morning Post.

Мы удалили работу, как только появилась критика из Интернета. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех публично выставленных работ, — заявили в пресс-службе компании.

На самом снимке изображена китайская девушка, у которой броский макияж и сумка Lady Dior. Модель одета в традиционный китайский костюм, а её руки украшают аксессуары, выполненные в виде длинных ногтей. Многие отметили, что девушка на фотографии олицетворяет западные стереотипы об азиатах.

Ранее Государственный балет Берлина принял решение временно приостановить показ классической постановки «Щелкунчик». Причиной стали «неполиткорректные эпизоды», об этом сообщила и. о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

Также Теобальд отметила, что спорным элементом можно считать и китайский танец, демонстрирующий стереотипное изображение жителей этой страны. По словам и. о. худрука, на сцене танцоры «передвигаются мелкими семенящими шажками».