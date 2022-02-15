Диломат США потребовала от РФ доказательств, что вторжения не будет

«Русские» должны представить доказательства того, что вторжение на Украину не является неизбежным. Об этом в интервью голландской программе Nieuwsuur заявил постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она также выразила надежду, что Москва в результате выберет политику дипломатии, а не конфронтации.

В ходе интервью у постпреда спросили, есть ли доказательств того, что вторение России неизбежно.

Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход, — ответила Томас-Гринфилд.

Дипломат отметила, что только президент РФ Владимир Путин и «сами русские» знают, что они планируют делать, при этом в их власти остаётся изменить своё решение.

Поэтому мы надеемся, что они выберут дипломатию, а не конфронтацию, — добавила постпред США.

Ранее также президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что РФ начнёт вторжение на Украину 16 февраля. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводилось.

Кроме того, за последние дни последовал ряд заявлений западных СМИ, что в ближайшее время РФ начнёт вторжение на Украину. В частности, агентство Bloomberg датой наступления назвало 15 февраля. Таблоид Mirror со ссылкой на источники в американской разведке уточнил, что атака произойдёт 16 февраля в 3 часа ночи. Это же время назвал таблоид Sun.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильник. чтобы «не пропасть российские вторжение».