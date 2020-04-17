На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в мире растёт недовольство простых граждан действиями властей. Причём причины его варьируются. В тех странах, где введены жёсткие ограничения из-за распространения заболевания, часть населения теряет работу и средства к существованию. Жители государств, где ограничительные меры мягче, в свою очередь, обвиняют руководство в росте числа жертв вируса.

Наиболее серьёзные противоречия наблюдаются в США, где президент Дональд Трамп уже давно вынашивает мысль об открытии страны. Первоначально он собирался сделать это к Пасхе, а теперь не теряет надежды снять ряд ограничений к 1 мая. Для того чтобы детально проработать механизм смягчения режима крупного бедствия, введённого в США 12 апреля, лидер даже собрал специальную консультативную группу. Однако многие американские граждане в Сети высказывают обоснованные сомнения в её эффективности, учитывая сжатые сроки. Набрав лояльных ему людей, Трамп вполне может использовать их как ширму для реализации своей идеи фикс по форсированному восстановлению экономики, допускают некоторые.

Такие опасения, разумеется, приводят и к ответной реакции. Власти Нью-Йорка уже заявили о том, что смягчать ограничения в краткосрочной перспективе не намерены. Причин тому две: во-первых, штат в наибольшей степени пострадал от эпидемии коронавируса в США, а во-вторых, доминируют в нём в основном демократы, которые используют все ресурсы местного управления, чтобы не идти на поводу у малосимпатичного им Трампа.

Однако в некоторых американских регионах планы президента горячо поддерживают. Так, например, 18 апреля в штатах Висконсин, Кентукки, Мичиган, Мэриленд, Огайо и Техас прошли массовые акции протеста против сохранения действующих в связи с пандемией мер. При этом некоторые местные руководители уже вроде бы согласны на подобный шаг. В частности, губернатор Огайо заявил, что намерен к 1 мая отменить ограничения, связанные с выходом на работу.

Steve Sanchez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский президент Жаир Болсонару, как и Трамп, планирует открыть границы и возобновить торговлю — несмотря на то что его страна, подобно США, в наибольшей степени пострадала от коронавируса на своём континенте. И многим жителям Бразилии планы главы государства нравятся. В субботу, 18 апреля, несколько десятков автомобилей проехали по улицам городов Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, выступая против губернаторов, закрывших местные производства на несколько недель.

В Европе, в то же время, ряд государств уже начали плавно выходить из карантина. Дания, Испания, Италия, Финляндия и Швейцария снимают отдельные ограничения, например, на посещение детьми учебных заведений, открывается часть магазинов. Подобные шаги в ближайшие недели намерена предпринять и Германия. Во Франции пока одна из наиболее сложных ситуаций, там карантин продлён до 11 мая; а в Великобритании, где ограничения были введены относительно поздно, — до 7 мая.

В тех же странах, где серьёзных шагов по борьбе с эпидемией не предпринималось, напротив, растёт недовольство неэффективными действиями властей. Например, в Швеции, которая остаётся единственным государством ЕС, не вводившим карантин из-за COVID-19 и сделавшим ставку на мягкие меры и личную ответственность граждан. По мнению профессора Уппсальского университета Бьёрна Ульсена, власти страны совершили ошибку, не согласившись на жёсткие ограничения по примеру соседей.

Пандемия накроет нас, как цунами. Заражение будет массовым. В Швеции будет огромное количество смертей, — считает он.

Схожим образом обстоят дела и в сопредельной с Россией Белоруссии, где аналитики предрекают дальнейший рост числа заражённых, а президент Александр Лукашенко принципиально отказывается от карантинных мер.

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Подобная разница в тактике, используемой различными государствами, в перспективе не сулит позитивных сценариев. Специалисты уже предсказывают вторую волну эпидемии к осени-зиме 2020 года. Она, впрочем, может быть не столь мощной, как первая, но многое будет зависеть от того, удастся ли успешно справиться с нынешним вызовом.

Представители Всемирной организации здравоохранения уже предупреждали все страны, охваченные коронавирусом, об опасности преждевременного снятия ограничений. В этом контексте позиция таких лидеров, как Трамп и Болсонару, несмотря на то что они апеллируют к экономическим факторам, видится крайне рискованной. Власти Швеции и Белоруссии, где рост заболеваемости продолжается, также своей политикой вносят нестабильность в общую ситуацию.

Разумеется, отмена карантина там, где он действует, и его введение в странах, ранее отказавшихся от таких мер, со временем вновь спровоцируют народное недовольство. Потому, вероятно, уместнее всего терпеливо наблюдать за примерами тех европейских государств, которые, пройдя пик эпидемии на своей территории, сейчас не торопясь возвращаются к привычной жизни.