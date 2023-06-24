«Диктаторский режим»: молдавский депутат о политике Санду Депутат парламента Молдавии Старыш: президент Санду насаждает диктаторский режим

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Депутат молдавского парламента Константин Старыш заявил, что правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, выстраивает диктаторский режим, передает РИА Новости. Парламентарий пояснил, что в стране закрываются сетевые издания с абсурдными формулировками, а также расширяются полномочия спецслужб.

Под европейскими лозунгами о демократии, защите прав человека, продвижении нейтралитета и свободы слова власти в Молдавии, ПДС и лично президент Санду насаждают диктаторский режим, — сказал Старыш.

По его словам, Санду также инициировала составление санкционных списков, куда внесены жители Молдавии. Старыш также обвинил Санду в попытке узаконить цензуру в стране.

Ранее Вучич заявил, что в Сербии могут пройти досрочные выборы в парламент страны, но отметил, что точная дата проведения зависит от ожидаемых разговоров с различными политическими силами республики. Сербский лидер при этом добавил, что «напряженность в обществе решается выборами». Глава государства допустил, что в этот раз напряженность могла быть создана искусственно для продвижения интересов третьих лиц.