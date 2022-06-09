dikGazete: Балканы серьезно пострадают из-за решения по Лаврову

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Решение властей Болгарии, Северной Македонии и Черногории по закрытию своего воздушного пространства для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова спровоцирует масштабный кризис на Балканах, пишет турецкое издание dikGazete. Отмечается, что в регионе исторически сложилась ситуация, когда возникает большое количество локальных конфликтов, а подобные действия не укрепляют стабильность. Автор материала назвал это решение «опасным».

В то время, как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность. Такие шаги весьма опасны на Балканах, где совсем недавно на войне погибло много людей, — сказано в публикации.

В статье также сравнивается недавний скандал с участием министра Лаврова с военно-политическими конфликтами между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. По мнению журналистов, последний инцидент может пошатнуть мир в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закрыв воздушное пространство для самолёта главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Так она прокомментировала попытки Брюсселя продемонстрировать солидарность с коллективным Западом. Дипломат при этом отметила, что Европа утратила мировое лидерство. Она добавила, что Россия всегда вызывала специфические чувства у коллективного Запада.