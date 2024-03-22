Диетолог назвала способ избежать похмелья Диетолог Мароги: чтобы избежать похмелья, надо пить больше воды и не есть жирное

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Чтобы избежать похмелья, необходимо пить больше воды и не употреблять в пищу жирную еду во время застолья, сообщила изданию Metro диетолог Ализа Мароги. По ее словам, алкоголь вызывает обезвоживание, нехватку питательных веществ и неприятное ощущение на следующий день.

Эксперт считает, что чтобы после употребления спиртного чувствовать себя хорошо, надо знать меру. Она уточнила, что относительно безопасной дозой для мужчин считаются две порции спиртного (20 граммов чистого алкоголя), для женщин — одна. Мароги подчеркнула, что объем выше этих показателей вызовет похмелье.

По словам диетолога, снизить выраженность симптомов похмелья помогут два способа: первый — пить много воды вместе с алкоголем, второй — не есть очень жирную пищу во время застолья. Диетолог объяснила, что сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок и другие внутренние органы.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева сообщила, что алкоголь не следует употреблять вместе с солеными продуктами, так как соль приводит к обезвоживанию организма и провоцирует желание выпить, кроме того, с утра можно столкнуться с сильным похмельем.

Антюфеева добавила, что также лучше не сочетать спиртное с десертами и сладостями. Простые углеводы не оказывают защитного действия, из-за чего алкоголь будет дольше перерабатываться и всасываться в кровь, создавая дополнительную нагрузку на органы. Пиво вместе с хлебом грозит вздутием живота, а кофеин с алкоголем может привести к тошноте, тахикардии и перепадам давления. Кроме того, Антюфеева посоветовала не употреблять спиртные напитки с фасолью, чечевицей, кислыми помидорами и томатными соусами.