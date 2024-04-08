Диетолог назвала оптимальное время для завтрака Диетолог Стивенсон заявила, что между ужином и завтраком должно пройти 12 часов

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Между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов, заявила диетолог Райана Стивенсон. По ее словам, которые приводит британский журнал Glamour, утренний прием пищи дает человеку энергию, а также помогает регулировать уровень сахара в крови и не переедать днем.

Но хорошее эмпирическое правило заключается в том, чтобы оставлять между ужином и завтраком минимум 12 часов. Поэтому если вы закончили ужинать в 07:30 вечера, вам лучше подождать до 07:30 утра, прежде чем завтракать, — сказала Стивенсон.

Врач посоветовала в первой половине дня употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Стивенсон добавила, что прием достаточного количества белка по утрам уменьшает чувство голода ночью. Диетолог также подчеркнула, что на завтрак следует избегать сладкого, поскольку пончики, выпечка и хлопья сначала повышают уровень сахара, а через пару часов снова его снижают.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что на завтрак не рекомендуется есть жареные, острые и копченые продукты. Кроме того, чай и кофе стоит пить только через полчаса после первого приема пищи. По ее словам, для завтрака также не подходят рафинированные, соленые и сладкие продукты, особенно в сочетании с жирной пищей.