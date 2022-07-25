Die Welt: США оказывают экономическое давление на ФРГ

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США оказывают на Германию значительное экономическое давление в то время, пока страна переживает серьезный кризис. Вашингтон играет в нем активную роль и может поставить Берлин перед жестким выбором стратегического союзника, пишет Die Welt.

Кризис, переживаемый Германией, уникален тем, что представляет собой сочетание целого ряда факторов, которые наносят ощутимый урон экономике страны. Между отдельными негативными событиями происходят усиливающиеся цепные реакции, ими трудно управлять, а последствия сложно спрогнозировать и оценить, отмечают эксперты.

И в этой ситуации США, которые ранее финансировали «немецкое экономическое чудо» экспортной политики, могут выдвинуть условие, заставив ФРГ выбирать стратегического союзника.

Для Германии больше не будет политики «и-и». США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника <...> либо Китайскую Народную Республику, — говорится в статье.

В первом случае КНР может превратиться в заклятого врага Европы, а во втором ей грозит отказ от трансатлантических союзов и, возможно, военного щита США.

Ранее в США заявили, что Великобритания, Италия и Франция превратили Европу в руины. Политическая нестабильность и слабость лидеров в этих странах ведет к краху остальные европейские государства. Менее надежной стали и Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель.