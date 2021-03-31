Die Welt: Путин превращает Сбербанк в технологического гиганта

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Поддержка президента России Владимира Путина помогла крупнейшей кредитной организации страны Сбербанку занять ключевую позицию в РФ и выйти за рамки банка, преобразовав его в масштабную экономическую систему услуг. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt.

В настоящее время более 70% россиян являются клиентами Сбербанка, при этом каждый из 146 млн жителей страны хотя бы раз в жизни прибегал к услугам кредитной организации. По данным издания, компания насчитывает 99 млн активных частных клиентов и 2,7 млн корпоративных клиентов.

Развитие банка началось несколько лет назад, при этом, как отмечаю т журналисты Die Welt, положительная тенденция связана с действиями Центробанка, вошедшего в число акционеров Сбера и убравшего с финансового рынка более тысячи кредитных организаций. Компания сумела не потерять свои позиции во время кризиса, который последовал за присоединением Крыма.