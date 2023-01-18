Die Welt назвала важного союзника Украины в Европе Dir Welt: Болгария скрытно снабжала Украину топливом и советским вооружением в начале конфликта

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Весной прошлого года Болгария осуществляла скрытые поставки топлива и советских образцов вооружения на Украину, тем самым обеспечив до трети потребностей ее вооруженных сил, пишет Die Welt. Информацию о военных поставках подтвердили изданию бывший премьер Болгарии Кирил Петков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По данным Welt, поставки оплачивались Великобританией и США.

Утверждается, что правительство Болгарии выдавало компаниям-посредникам разрешение на поставки не напрямую на Украину, а фирмам-посредникам за рубежом. Одну из ключевых ролей в этих перевозках сыграл аэропорт польского Жешува, находящийся в 70 км от границы Украины. Кроме того, были задействованы маршруты через Румынию и Венгрию.

По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе [боевых действий], поступило из Болгарии, — сказал Петков.

Кулеба сообщил, что в апреле 2022 года Зеленский отправил его в Болгарию, так как украинская сторона знала, что у Софии есть необходимые Киеву боеприпасы.

Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент [Украины Владимир] Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы, — сказал украинский дипломат.

Ранее читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять ВСУ танки Leopard. Они предложили отправить Киеву коз вместо «леопардов». Один из читателей посоветовал властям Болгарии учитывать мнение граждан перед тем, как принимать решения о поставках оружия Киеву.