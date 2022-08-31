Принцесса Уэльская Диана погибла четверть века назад. Роковое ДТП произошло около половины первого ночи после того, как она и Доди аль-Файед покинули ресторан в Париже. Тело принцессы доставили в Лондон вечером 31 августа. Великобритания погрузилась в траур. Близкие ко дворцу люди позже вспоминали, что Чарльз рыдал перед тем, как выйти к гробу Дианы. Пятого сентября её доставили в Кенсингтонский дворец, чтобы следующим утром начать похоронную процессию. Диану оплакивали миллиарды людей.