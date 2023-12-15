Деятельность экс-командира «Русича» Тордена решили расследовать в Финляндии

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Воислав Торден

Финляндия решила сама расследовать деятельность бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Ян Петровский) после в его выдаче Украине, пишет «Коммерсант». Адвокат экс-командира Александр Почуев рассказал, что финские юристы инкриминируют россиянину международные преступления, подпадающие и под юрисдикцию Хельсинки.

Поводом для разбирательства стали материалы, полученные с Украины, где Петровский обвинялся в терроризме из-за участия в боевых действиях в Донбассе на стороне ЛНР. Финляндия отказалась экстрадировать экс-командира «Русича» на Украину, поскольку суд решил, что там ему могут угрожать пытки, а также исходя из того, что условия в украинских СИЗО не соответствуют европейским.