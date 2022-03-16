На территории Украины задержано 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Охрана электростанций на Украине — задача Росгвардии, сообщил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов изданию Lenta.ru. Контролировать электростанции и другие стратегические объекты необходимо, чтобы не допустить аварий, объяснил он.

Стратегические объекты, такие как плотины, гидро- и другие электростанции, вокзалы, аэродромы необходимо охранять, ведь авария на них может привести к непредсказуемым последствиям. Важно, чтобы ГЭС работала, чтобы у людей были...