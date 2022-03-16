На территории Украины задержано 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:28, 16 марта 2022
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press
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Власти Украины задержали девять тысяч российских железнодорожных вагонов, сообщил глава Бурятии и председатель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов, передаёт ТАСС. Цыденов предложил президенту РФ Владимиру Путину списать задолженности по лизинговым платежам в счёт арестованной за границей техники.
Мы могли бы ввести отсрочку по оплате лизинга или кредитного платежа до момента фактического возвращения транспортных средств российским компаниям. Также необходимо рассмотреть возможность списания долгов по таким транспортным средствам в случае их безвозвратной утраты, — предложил глава Бурятии.
Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») ранее объявила о национализации российских железнодорожных вагонов, находящихся на Украине. Национализация коснётся более чем трёх тысяч вагонов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать имущество «российских пропагандистов» «по мотивам общественной необходимости».