Фанатку Гарри Стайлза приговорили к тюремному сроку после одного действия Бразильянку приговорили к 14 неделям тюрьмы за отправку 8000 писем Гарри Стайлзу

Фото: Cole Burston/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гарри Стайлз

Жительницу Бразилии приговорили к 14 неделям тюремного заключения за преследование британского певца Гарри Стайлза. Было установлено, что девушка в течение месяца отправила своему кумиру 8000 открыток и писем, передает BBC.

Обвиняемой является 35-летняя Майра Карвальо, которая за месяц пребывания в Великобритании зимой 2023–2024 года успела послать Стайлзу тысячи любовных посланий. Среди них были письма, открытки, в том числе на свадебную тематику, два из них женщина даже принесла к его дому лично.

Установлено, что все это время ярая фанатка Стайлза проживала в туристическом хостеле в Эрлс-Корте, на западе Лондона. Ее родственники даже не догадывались о том, зачем она отправилась в Великобританию.

В итоге Королевский суд Харроу приговорил обвиняемую к 14 неделям срока, ей также запретили в течение 10 лет посещать любые концерты Стайлза и даже появляться в некоторых районах Лондона. Кроме того, женщина обязана выплатить Стайлзу 134 фунта стерлингов. Обвиняемая свою вину полностью признала.

Ранее сообщалось о том, что на концерте рэпера Гуфа один из поклонников артиста сделал сальто со сцены в толпу и во время приземления ударил девушку ногой по лицу. Позже выяснилось, что фанат был пьяным бойцом ММА, который просто хотел обратить на себя внимание. За выходку молодого человека пришлось извиняться артисту.