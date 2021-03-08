Девушки-военнослужащие рассказали о службе в армии во время пандемии

https://static.news.ru/photo/e305ae62-7ffd-11eb-b666-96000091f725_660.jpg Фото: EPA / ABIR SULTAN/ТАСС

Израильские девушки-военнослужащие поделились историями своей службы в армии во время пандемии.

Израиль известен тем, что если в других странах происходят какие-либо катастрофы, то он всегда посылает на помощь группу военных медиков. Однако в этот раз израильские военные медики впервые пошли помогать своим гражданам. Об этом рассказала лейтенант Дана Цоренко.

По словам девушки, за год пандемии она успела поработать в специальном коронавирусном отделении больницы в Хайфе, где работали только военнослужащие.

Другая военнослужащая, майор Марина Мельцер, вместе с сослуживцами помогала готовить гостиницы для больных, которым не хватало мест в больницах. Она также участвовала в обустройстве специальных пунктов для взятия анализов на коронавирус, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил достижения представительниц прекрасного пола в рядах Вооружённых сил. Об этом он рассказал на праздничном вечере в ведомстве в преддверии Международного женского дня. Шойгу отметил, что в армии России служат более 300 тысяч женщин. Из них 270 — это гражданский персонал, а 40 тысяч — военные.

Министр обороны особо отметил заслуги женщин-военнослужащих, которые сейчас находятся на службе в Сирии и Нагорном Карабахе, и выразил надежду на то, что «там найдутся настоящие мужчины, которые найдут время и возможности, чтобы поздравить наших замечательных женщин, где бы они в данный момент не служили». Об этом писал NEWS.ru.